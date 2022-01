ufficiale Daniele Verde e lo Spezia avanti insieme. Rinnovato il contratto fino al 2025

vedi letture

Adesso è ufficiale, lo Spezia ha blindato Daniele Verde rinnovano il contratto del giocatore fino al 2025. Ecco il comunicato del club: "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Daniele Verde alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025. Il talentuoso numero 10, classe '96, con le Aquile ha totalizzato 43 presenze, siglando anche 11 reti, tra le quali spicca la meravigliosa perla realizzata in acrobazia nello scorso campionato contro la Lazio, senza dubbio il gol più bello della Serie A 2020/2021".