ufficiale Depaoli è del Verona. Arriva dalla Sampdoria in prestito con opzione per il riscatto

vedi letture

Fabio Depaoli è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Ad ufficializzarlo lo stesso club scaligero, il cui comunicato fa seguito a quella della Sampdoria. Eccoli, entrambi, con i dettagli dell'operazione:

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da UC Sampdoria - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva - le prestazioni sportive del 24enne laterale, di piede destro, Fabio Depaoli, calciatore trentino che ha già al suo attivo 115 presenze in Serie A e che ha scelto il 29 come numero di maglia".

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all’Hellas Verona F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli".