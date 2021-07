ufficiale Empoli, esercitato il diritto di riacquisto di Canestrelli dall'AlbinoLeffe

U.C. AlbinoLeffe comunica che l'Empoli Football Club ha esercitato il diritto di riacquisto delle prestazioni sportive del calciatore Simone Canestrelli.

Approdato a Zanica nell'estate 2019, il difensore classe 2000 è divenuto in poco tempo un punto fermo della formazione bluceleste con la quale ha totalizzato 74 presenze e 4 gol.

In entrambe le stagioni ha centrato con la squadra la qualificazione ai Playoff, rendendosi protagonista in quest'ultimo campionato dell'entusiasmante cavalcata sino alla Semifinale Final Four disputata contro l'Alessandria.

A Simone va il nostro ringraziamento per essersi sempre dimostrato un esempio di applicazione e professionalità e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.