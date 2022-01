L'Everton ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale, l'acquisto del difensore ucraino in arrivo dalla Dinamo Kiev Vitaliy Mykolenko. Il giocatore ha firmato un contratto fino al giugno del 2026.

