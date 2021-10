ufficiale Lazio, doppio rinnovo. Acerbi ha prolungato fino al 2025, Immobile al 2026

Doppio rinnovo in casa Lazio. Non attraverso un comunicato ufficiale, ma tramite la relazione finanziaria al 30 giugno 2021, pubblicata dal club biancoceleste in questi giorni, si apprende che Ciro Immobile e Francesco Acerbi hanno prolungato i rispettivi contratti col club biancoceleste. Il difensore ha rinnovato fino al 30 giugno 2025, mentre il bomber campano ha prolungato fino al 30 giugno 2026.