ufficiale Lecce, preso Corfitzen. L'esterno classe 2004 arriva dal Lingby a titolo definitivo

Colpo per il futuro per il Lecce che ha preso Jeppe Corfitzen dal Lingby a titolo definitivo. Il contratto dell'esterno classe 2004 è stato depositato in Lega e il danese è dunque un giocatore giallorosso.