Anthony Elanga, esterno svedese classe 2002, ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2026. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese con un comunicato ufficiale:

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✍️

Anthony Elanga has signed a new contract at United! 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 24, 2021