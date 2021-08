ufficiale Napoli, ceduto Zedadka ai belgi del Charleroi

Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, Karim Zedadka (21) lascia il Napoli per approdare in prestito con diritto di riscatto al Charleroi.

Per l'esterno franco-algerino una nuova esperienza a titolo temporaneo dopo quella maturata alla Cavese un anno fa, interrotta prematuramente dopo soli sei mesi ed appena cinque spezzoni di partita in serie C.