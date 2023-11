ufficiale Napoli, esonerato Rudi Garcia. "La società ha deciso di revocare il suo incarico"

"La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi". Con questo comunicato ufficiale, il Napoli ha scelto di rendere noto l'esonero di Rudi Garcia dopo la sconfitta contro l'Empoli e in generale per i risultati deludenti di questo inizio di stagione.

I numeri

Il tecnico francese è il quinto con la peggiore percentuale di vittorie tra gli allenatori avuti da Aurelio De Laurentiis al Napoli. Il problema per il tecnico non è solo che il patron ne ha avuti 10, ma anche che lui ha ereditato la squadra campione d'Italia e di conseguenza aveva i mezzi per fare decisamente meglio.

Tra i dieci allenatori avuti, Edi Reja quello che ha resistito per più tempo, mentre Gian Piero Ventura è quello che c'è stato di meno. Garcia però ha rischiato di "batterlo", essendo rimasto in azzurro appena 136 giorni.