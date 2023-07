ufficiale Napoli, torna Gollini: prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta. Il comunicato

Adesso è ufficiale: Pierluigi Gollini torna a essere un giocatore del Napoli. Il portiere arriva in prestito con diritto di riscatto, come annunciato dallo stesso club azzurro con il seguente comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, dall’Atalanta BC, le prestazioni sportive di Pierluigi Gollini con la formula del prestito con diritto di riscatto".

L'arrivo a Dimaro.

Dall'Atalanta al Napoli in prestito (500 mila euro) con diritto di riscatto (7 milioni di euro), Pierluigi Gollini torna a vestire la maglia azzurra. Il portiere classe '95 è sbarcato a Dimaro, sede del ritiro degli azzurri, e si è recato in palestra - mentre i compagni sono in campo per la seduta mattutina - per i test fisici del caso. Dal pomeriggio probabilmente si aggregherà definitivamente al gruppo di Rudi Garcia.