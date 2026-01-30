Gollini esordisce con la Roma: "Sulla mia strada ho sempre accettato ogni sfida. Senza paura"

Ieri sera, nella trasferta di Atene contro il Panathinaikos, il portiere di scuola Fiorentina e Manchester United Pierluigi Gollini ha fatto il suo esordio con la maglia della Roma. Il portiere ha affidato a Instagram le sue emozioni per questa opportunità concessagli da Gasperini, in una gara comunque decisiva per entrare nelle prime otto: "Grazie a questo fantastico gruppo per il supporto e la fiducia.

Sulla mia strada ho sempre accettato ogni sfida. Senza paura. Con la voglia di rialzarmi più forte di prima davanti a qualsiasi ostacolo. Sempre. Tornare finalmente in campo dopo tanto con questa maglia, e questi compagni vale davvero il prezzo del viaggio. ", chiude il portiere.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Panathinaikos (3-4-2-1): Lafont; Ingason, Palmer-Brown, Touba (28’ st Skarlatidis); Katris, Siopis (14’ st Renato Sanches), Bakasetas, Kyriakopoulos; Taborda (48’ st Terzis), Zaroury; Pantovic.. A disp.: Kotsaris, Gitonas, Vyntra, Kaloskamis. All.: Benitez

Roma (3-5-1-1): Gollini; Ghilardi, Mancini, Ziolkowski; Celik (19’ st Rensch), Pisilli, Cristante (19’ st Wesley), El Aynaoui, Tsimikas (43’ st Angelino); Pellegrini (22’ st Della Rocca); Soulé (1’ st Ndicka). A disp.: Svilar, De Marzi, Dybala. All.: Gasperini

Arbitro: Munuera (Spagna).

Marcatori: 58’ Taborda (P), 80’ Ziolkowski (R)

Ammoniti: Siopis (P), Ghilardi (R), Pisilli (R)

Espulsi: 15’ Mancini (R)