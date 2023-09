ufficiale Origi dal Milan al Nottingham Forest in prestito. L'annuncio del club inglese

vedi letture

Dopo un'estate passata con la valigia in mano, Divock Origi lascia il Milan e torna in Inghilterra. L'attaccante belga ex Liverpool cercherà di riscattare la scorsa stagione andando a giocare in prestito al Nottingham Forest. Ecco il comunicato dei Tricky Trees: Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la firma del nazionale belga Divock Origi. L'attaccante arriva in prestito stagionale dal Milan. Origi, 28 anni, arriva con una vasta esperienza in Premier League avendo collezionato 175 presenze durante un periodo di otto anni al Liverpool.

Arrivato al club del Merseyside nel 2014, Origi ha vinto una FA Cup, una Coppa di Lega e un titolo di Premier League con la squadra di Jürgen Klopp, oltre a segnare nelle semifinali e nella finale della stagione vincente del Liverpool in UEFA Champions League nel 2018. /19.

Origi, che ha avuto periodi in prestito al Lille e al VfL Wolfsburg durante la sua permanenza ad Anfield, si è trasferito al Milan la scorsa estate, giocando 36 partite in tutte le competizioni, comprese otto volte in Champions League la scorsa stagione. 32 volte nazionale belga, Origi ha esordito in nazionale nel maggio 2014, segnando alla Coppa del Mondo FIFA contro la Russia in Brasile".