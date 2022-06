ufficiale Pogba lascia il Manchester United. C'è il comunicato dei Red Devils

Niente rinnovo e addio ufficiale al Manchester United per Paul Pogba. E' arrivato in questi istanti il comunicato ufficiale dei Red Devils che ringraziano il Polpo per gli anni in Inghilterra. Adesso il futuro: l'addio di Leonardo ha portato a un'inattesa e drastica frenata per la pista PSG. La Juventus sembra aver campo libero nella corsa a Pogba.