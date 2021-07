ufficiale Ricardo Pepi rinnova con il Dallas. Il Bologna resta comunque in pressing

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'interessamento del Bologna per l'attaccante classe 2003 del Dallas Ricardo Pepi e poco fa il club statunitense ha annunciato il rinnovo del giocatore fino al 2026. Niente Italia dunque per lui? Non è così, visto che il prolungamento del suo contratto è stato fatto dalla società che detiene il suo cartellino per non perdere il calciatore a zero, visto che sarebbe andato in scadenza. I rossoblù restano dunque alla finestra, con i primi contatti con il Dallas che ci sono già stati.