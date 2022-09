ufficiale Riccardo Meggiorini si ritira. "Adesso mi metterò a disposizione del mio territorio"

Riccardo Meggiorini ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Dopo quasi vent'anni di carriera, trascorsa fra tutte le categorie del calcio professionistico italiano, l'attaccante classe 1985 ha deciso di smettere col calcio giocato annunciando la sua decisione attraverso un post su proprio profilo Instagram:

"Dopo un periodo di riflessione ho deciso di concludere la mia splendida avventura nel calcio professionistico. Sono stati 18 anni pieni di emozioni incredibili, esperienze uniche e tantissimi sacrifici. Voglio ringraziare la mia famiglia per il sostegno che mi ha sempre dato, mia mamma che è stata l’artefice di questo mio sogno! Voglio ringraziare mia moglie sempre al mio fianco! E un grazie a tutte le persone che in questo percorso mi hanno fatto crescere prima come persona e poi come calciatore! Il calcio farà ancora parte della mia vita, a livello locale mi metterò a disposizione del territorio per fare quello che ho sempre amato fare, con il pensiero rivolto al futuro!"