Adesso è ufficiale: Nemanja Matic è un nuovo giocatore della Roma. Ad annunciarlo è stato il club giallorosso con un comunicato sul sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023".

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Nemanja Matic 🐺🇷🇸

The club is delighted to confirm the Serbian midfielder as our first signing of the summer - and proud to continue to raise awareness in the search for missing children all around the world. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/pwOtr8id5M

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 14, 2022