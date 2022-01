ufficiale Roma, salutano due spagnoli. Mayoral e Villar in prestito al Getafe

Borja Mayoral e Gonzalo Villar salutano la Roma: è ufficiale la loro cessione al Getafe. "Dal Coliseo al Coliseum", recita il tweet del collettivo spagnolo, che accoglie i due nuovi rinforzi, chiusi nel collettivo di Mourinho e che potranno rifarsi in Liga. La Roma specifica che entrambi sono stati ceduti a titolo temporaneo fino a giugno 2022. I due nuovi rinforzi sono già in città, come evidente dal tweet del club madrileno.