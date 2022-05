ufficiale Sandro Mencucci è il nuovo ad del Lecce: "Ora che ci lavoro è già amore"

Questa mattina, presso la sala stampa dello stadio Via del Mare, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha presentato il nuovo amministratore delegato del club, Sandro Mencucci. Erano presenti il direttore generale dell'area amministrativa Giuseppe Mercadante e la direttrice dell'area finanziaria Chiara Carrozzo.

"Sono onorato di essere qui - ha sottolineato Mencucci - in una città che sento un po’ mia. Ora che ci lavoro è già amore. Ringrazio Saverio per avermi voluto qui. A Firenze ci sono stato 17 anni nella società di Della Valle ripartendo dalla Serie C2. Poi ho lavorato al Leeds di Marcelo Bielsa, portato in Premier League, ed oggi è la prima volta che lavoro al Sud Italia. Dovrò apprendere presto la vostra mentalità e come si lavora in questo club. Finora ho lavorato in proprietà composte da una famiglia, mentre a Lecce ci sono tanti soci splendidi, oltre a Pantaleo Corvino con cui ho lavorato 10 anni con grandissimi risultati sportivi ed economici, quelli che vogliamo ottenere anche a Lecce. Ho trovato persone intelligenti, molto motivate che ogni giorno si spendono e da cui porre le basi per ripartire per il futuro".