Christian Eriksen tornerà a giocare. Il trequartista ha trovato squadra proprio l'ultimo giorno di mercato, firmando un contratto con gli inglesi del Brentford fino al termine della stagione. 29 anni, il danese aveva risolto il suo contratto con l'Inter lo scorso 17 dicembre. Nelle ultime settimane il giocatore si stava allenando con l'Ajax, per recuperare la forma.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee

🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season

📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022