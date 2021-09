ufficiale Udinese, ceduto all'Skf Sered il centrocampista serbo Peter Micin

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha reso noto la cessione in prestito di Peter Micin all'Skf Sered: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto allo Skf Sered Peter Micin. Il centrocampista serbo si trasferisce in Slovacchia a titolo temporaneo fino al 3 gennaio 2022. A Petar i migliori auguri per la nuova esperienza".