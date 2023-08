ufficiale Udinese, ecco Marley Aké dalla Juventus. Tutti i dettagli dell'operazione

Marley Aké è un nuovo giocatore dell'Udinese, informa il sito ufficiale del club friulano. L'esterno arriva dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club torinese. Questo il comunicato dell'Udinese:

"Un mix di talento e velocità per le corsie esterne bianconere: Marley Akè è un nuovo giocatore dell'Udinese.

Il francese arriva dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club torinese.

Aké è un esterno in grado di svariare su tutto il fronte offensivo grazie alle sue doti di corsa abbinate a grandi qualità tecniche.

Nasce in Francia, a Beziers, il 5 gennaio 2001 da una famiglia di origine ivoriana.

Da giovanissimo entra nella prestigiosa academy dell'Olympique Marsiglia, club nel quale, a soli 17 anni, è già protagonista con la seconda squadra realizzando ben 7 gol in 30 presenze nella stagione 2018/2019. In quella successiva, passa stabilmente con la prima squadra disputando 9 gare in Ligue 1, 3 in coppa di Francia ed una in Coppa di Lega alle quali si aggiungono 7 presenze con altrettanti gol in seconda squadra.

Nell'annata 2020/2021, conferma le 9 nove apparizioni in campionato e fa anche il suo esordio in Champions League, competizione nella quale scende in campo in 4 occasioni.

A metà di quella stagione, viene prelevato dalla Juventus nella cui squadra under 23 segna due reti in 17 partite di Serie C.

Nell'annata seguente, i gol in Serie C diventano ben 5 in 25 partite e, così, Aké entra stabilmente nel giro della prima squadra con cui disputa 4 gare di Serie A, debuttando nella gara del 13/2/2022 contro l'Atalanta, e due di Coppa Italia.

Nella stagione 22/23, gioca 5 gare tra Serie C e Coppa Italia di C con la Juventus Next Gen prima di trasferirsi, a gennaio, in prestito al Digione, in Ligue 2. Con il club francese segna 3 gol in 14 partite nell'arco di metà stagione.

Aké vanta anche una presenza con la nazionale francese under 19.

Bienvenue Marley!".