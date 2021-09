ufficiale Venezia, Guerrero nuovo Youth Sector Director e Responsabile area Metodologia

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia ha reso noto di aver allargato il proprio corpo dirigenziale con l'arrivo di Isaac Guerrero, prelevato dal Barcellona, che diventerà il nuovo Youth Sector Technical Director e Responsabile dell'area di Metodologia: "Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per accogliere Isaac Guerrero come Youth Sector Technical Director e Responsabile dell'area di Metodologia del club arancioneroverde. Guerrero, allenatore UEFA Pro e Laureato in Scienze Motorie, giunge al Venezia FC dal Barcellona FC, dove è stato Vice Direttore dall’area di Metodologia e Head of Coaching, Direttore Tecnico della Scuola Calcio, e anche membro della Knowledge Area and Innovation Hub del club spagnolo. È stato inoltre coordinatore del programma di sviluppo degli allenatori del Barça e direttore e insegnante del Master per allenatori di calcio professionistico dell'FC Barcelona. Oltre a Guerrero, si uniranno al club arancioneroverde anche Jordi Fernandez Lie e Joaquim Llop Estrada come Coordinatori tecnici del Settore Giovanile, anch'essi provenienti dalla cantera del Barcellona FC".