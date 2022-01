ufficiale Venezia, saluta Hasanbegovic. Va in prestito al Kallithea FC

Si muove il mercato del Venezia, che sistema il giovane attaccante Mirza Hasanbegovic, rientrato dal prestito al Gorica e passato, sempre a titolo temporaneo, al Kallithea FC: "Il Venezia FC comunica il prestito di Mirza Hasanbegovic, 20 anni, al Kallithea FC. L’attaccante, già nel giro delle nazionali giovanili bosniache, raggiungerà la squadra greca che milita attualmente nella Super League 2. Nato a Stoccolma e di origine bosniaca, Hasanbegovic è arrivato al Venezia nell'estate del 2020, ed è stato poi capitano della Primavera nella successiva stagione 2020/21, segnando sette gol in 14 presenze.

Hasanbegovic ha trascorso la prima metà della stagione 2021/22 in prestito all’ND Gorica, formazione slovena quattro volte vincitrice della Prva Liga, e che attualmente si trova al comando della classifica di seconda divisione, in piena lotta per la promozione nella massima serie. L’attaccante bosniaco, prima di essere richiamato per la sua nuova avventura ad Atene, ha qui collezionato 10 presenze impreziosite da un gol".