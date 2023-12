Con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Twitter ufficiale, il Watford ha annunciato che Cristiano Giaretta ha lasciato il suo incarico da direttore sportivo del club inglese. Il dirigente verrà sostituito da Gianluca Nani.

Questo il testo del comunicato.

"Il Direttore Sportivo Cristiano Giaretta lascia il suo incarico per iniziare una nuova opportunità e sarà sostituito dall'ex Direttore Tecnico del club Gian Luca Nani. Gli Hornets ringraziano Cristiano per la dedizione e la professionalità dimostrate durante il suo mandato".

ℹ️ Sporting Director Cristiano Giaretta is leaving his post to pursue a new opportunity, and will be replaced by the club’s former Technical Director Gian Luca Nani.

The Hornets thank Cristiano for his dedication and professionalism during his tenure.

— Watford Football Club (@WatfordFC) December 11, 2023