Ulivieri: "Allegri adatto a tutte le piazze. Non so se il ritorno alla Juve sarebbe scelta giusta"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Renzo Ulivieri, presidente dell’assoallenatori, ha commentato il possibile ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus: “È un altro mister che è adatto a tutte le piazze. Sono allenatori che non sono esplosi in un’annata, sono cresciuti piano piano facendo un percorso importante. Allegri bis alla Juve? Sinceramente non so se sia una scelta giusta o meno”.