Ulivieri: "L'impronta di Palladino a Bologna è già chiara. E quei discorsi sono determinanti"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), si è speso in favore di Raffaele Palladino, che a Bologna a suo avviso ha già dato un'impronta chiara, cambiando tante cose rispetto alla gestione tedesco, come spiega all'edizione locale de La Repubblica: "Da quando è arrivato sono aumentati i carichi di lavoro, vuole una squadra che corra tanto e veloce".

Come lavora Palladino

Ulivieri descrive alla perfezione le squadre allenate dal tecnico italiano, in grado di pressare alte con gli esterni e di essere pure tanto aggressive. Inoltre uno dei suoi discorsi motivazionali è stato ripreso dal club, che lo ha postato sui social: "Sono determinanti, soprattutto nei periodi di difficoltà. L’allenatore deve saper modellare quelle giuste per tirare su il morale e dare motivazioni a gruppi che sono sempre diversi".