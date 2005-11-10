Dalle parole di Cardinale al futuro di Calhanoglu: le top news delle 13

Tanti temi di mercato e non nelle notizie della mattina su TMW. Il patron del Milan Gerry Cardinale parla a La Gazzetta dello Sport delle idee per il suo Milan: “Impegno a lungo termine? Sì non venderò mai il Milan. Mai", ha detto nel corso dell'intervista.Cardinale ha anche specificato di non voler assolutamente pensare ad un progetto troppo a lungo termine: "Questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile”, le sue parole. “Voglio vincere scudetti con continuità e tornare in Champions”, ha aggiunto.

Poi l'annuncio con il mercato sullo sfondo che farà sognare i sostenitori del Diavolo: "Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: 'Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo'”, le sue parole. E ancora sul mercato: "Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".

Il presidente dell'Assoallenatori spiega il sostegno a Galliani, critica la gestione di Malagò e risponde a Mancini. Poi difende il fondo di fine carriera. Renzo Ulivieri rompe il silenzio sulle tensioni che attraversano la FIGC e spiega le ragioni del sostegno dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) ad Adriano Galliani, dopo l'iniziale apertura alla candidatura di Giovanni Malagò. Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente dell'Assoallenatori, da vent'anni alla guida dell'associazione, ha chiarito come la scelta sia maturata anche alla luce delle divisioni interne alla Serie A. "Erano spaccati, l'altra volta erano in diciannove. Così, senza attendere, abbiamo deciso noi", ha spiegato Ulivieri.

Nel corso dell'intervista, Ulivieri è tornato anche sulle dichiarazioni del commissario tecnico Roberto Mancini, che aveva criticato AIC e AIAC per il loro comportamento nelle vicende federali. "Poteva evitare. Ai tecnici dico sempre 'non fate come facevo io'. Ero il più squalificato d'Europa", ha commentato il presidente dell'Assoallenatori. Ulivieri ha inoltre ribadito che i risultati della Nazionale non dovrebbero condizionare le valutazioni sull'operato della Federazione. "Lo dicevo con Gravina e lo ripeto oggi: i risultati della Nazionale non possono influenzare la vita della federazione. Non si manda via un presidente se la squadra va male e al tempo stesso non bisogna dire che fa un buon lavoro solo perché arrivano le vittorie".

Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è a scadenza di contratto con l'Inter e come normale che sia la sua situazione inizia ad attrarre gli occhi indiscreti di chi lo prenderebbe volentieri con sé a parametro zero. In particolare negli ultimi giorni si è discusso dell'interesse della Juventus, oltre che di quello del Como. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano un anno fa, tra gennaio e febbraio, c'erano stati dei contatti con la dirigenza bianconera dell'epoca che aveva provato a capire la situazione del centrocampista. L'Inter e Calha hanno poi deciso di continuare insieme ed è stato confermato che la Juventus aveva chiamato senza però fare pervenire alcuna offerta né all'Inter né al calciatore, mentre in estate la vera insidia è stata quella del Fenerbahce.

Oggi c'è una Juventus diversa, secondo Romano, ma un giocatore come Calhanoglu può sempre interessare soprattutto a parametro zero, anche perché ai bianconeri manca un elemento di peso e un leader in mezzo al campo. Al momento però c'è un ma importante dato che il calciatore, almeno fino a questo momento, dà priorità all'Inter. Il club avrebbe poi promesso al giocatore e ai suoi agenti di voler parlare di rinnovo attraverso una formula con più bonus e uno stipendio fisso un po' più basso. Bisogna però poi trovare gli accordi poiché Calhanoglu ha la testa all'Inter e i dirigenti gli hanno promesso di sedersi a un tavolo per trovare una soluzione. Si vedrà dunque come proseguirà la situazione.