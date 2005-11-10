Ulivieri: "Malagò? La scelta di Mancini letta dai giornali. Il ct poteva evitare quelle parole"

Renzo Ulivieri rompe il silenzio sulle tensioni che attraversano la FIGC e spiega le ragioni del sostegno dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) ad Adriano Galliani, dopo l'iniziale apertura alla candidatura di Giovanni Malagò. Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente dell'Assoallenatori, da vent'anni alla guida dell'associazione, ha chiarito come la scelta sia maturata anche alla luce delle divisioni interne alla Serie A. "Erano spaccati, l'altra volta erano in diciannove. Così, senza attendere, abbiamo deciso noi", ha spiegato Ulivieri.

Alla domanda sulle ragioni della perdita di fiducia in Malagò, la risposta è stata netta: "Molte volte è andato avanti per conto suo, ha preso decisioni senza interpellare nessuno. La scelta di Mancini ad esempio mi garbava, però l'ho dovuta leggere sui giornali". Ulivieri ha quindi elogiato Galliani, sottolineandone l'esperienza nel calcio italiano: "Galliani piace a noi prima di tutto, è in questo mondo da una vita, ha cominciato facendo il raccattapalle a Coverciano ed è diventato un gigante. Come si fa a non apprezzarlo?".

Ulivieri risponde a Mancini: "Poteva evitare quelle parole"

Nel corso dell'intervista, Ulivieri è tornato anche sulle dichiarazioni del commissario tecnico Roberto Mancini, che aveva criticato AIC e AIAC per il loro comportamento nelle vicende federali. "Poteva evitare. Ai tecnici dico sempre 'non fate come facevo io'. Ero il più squalificato d'Europa", ha commentato il presidente dell'Assoallenatori. Ulivieri ha inoltre ribadito che i risultati della Nazionale non dovrebbero condizionare le valutazioni sull'operato della Federazione. "Lo dicevo con Gravina e lo ripeto oggi: i risultati della Nazionale non possono influenzare la vita della federazione. Non si manda via un presidente se la squadra va male e al tempo stesso non bisogna dire che fa un buon lavoro solo perché arrivano le vittorie".

Ulivieri sul fondo di fine carriera: "Accuse che si reggono su cosa?"

Spazio anche alle contestazioni relative alla gestione del fondo di fine carriera, sul quale sono stati sollevati interrogativi riguardanti trasparenza, comunicazioni agli iscritti e costi di gestione. Nell'intervista vengono citati 185,6 milioni di euro dovuti agli iscritti e rendimenti degli investimenti pari a 3,2 milioni, dei quali circa la metà sarebbe stata assorbita dai costi. "Sono accuse che si reggono su cosa? Ho letto che non dovremmo dormire la notte. Vi garantisco che faccio dei gran bei sogni", ha risposto, senza entrare nel dettaglio dei dati contestati. Il presidente dell'AIAC ha inoltre negato di voler reprimere il dissenso interno all'associazione, richiamando le ragioni statutarie del commissariamento della struttura laziale e ricordando che la controversia è ancora oggetto di procedimenti giudiziari.

Ulivieri e il rapporto con Galliani: "Un vecchio socialista"

Non è mancato un passaggio sul rapporto personale e politico con Galliani, nonostante le differenti appartenenze dei due. "Sono stato anche in Fininvest a incontrare Galliani e mentre andavo mi dicevo 'come sono finito!'. Io lo saluto col pugno chiuso. E anche lui, pure se dice che deve stare un po' basso perché da lassù lo vede Berlusconi. Dice che è un vecchio socialista, gli credo".