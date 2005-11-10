Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Ulivieri: "Malagò? La scelta di Mancini letta dai giornali. Il ct poteva evitare quelle parole"

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 07:49Serie A
14.11.2026 07:49Serie A
Fonti preferite
Il presidente dell'Assoallenatori spiega il sostegno a Galliani, critica la gestione di Malagò e risponde a Mancini. Poi difende il fondo di fine carriera.
Foto
© foto di www.imagephotoagency.it

Renzo Ulivieri rompe il silenzio sulle tensioni che attraversano la FIGC e spiega le ragioni del sostegno dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) ad Adriano Galliani, dopo l'iniziale apertura alla candidatura di Giovanni Malagò. Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente dell'Assoallenatori, da vent'anni alla guida dell'associazione, ha chiarito come la scelta sia maturata anche alla luce delle divisioni interne alla Serie A. "Erano spaccati, l'altra volta erano in diciannove. Così, senza attendere, abbiamo deciso noi", ha spiegato Ulivieri.

Alla domanda sulle ragioni della perdita di fiducia in Malagò, la risposta è stata netta: "Molte volte è andato avanti per conto suo, ha preso decisioni senza interpellare nessuno. La scelta di Mancini ad esempio mi garbava, però l'ho dovuta leggere sui giornali". Ulivieri ha quindi elogiato Galliani, sottolineandone l'esperienza nel calcio italiano: "Galliani piace a noi prima di tutto, è in questo mondo da una vita, ha cominciato facendo il raccattapalle a Coverciano ed è diventato un gigante. Come si fa a non apprezzarlo?".

Ulivieri risponde a Mancini: "Poteva evitare quelle parole"

Nel corso dell'intervista, Ulivieri è tornato anche sulle dichiarazioni del commissario tecnico Roberto Mancini, che aveva criticato AIC e AIAC per il loro comportamento nelle vicende federali. "Poteva evitare. Ai tecnici dico sempre 'non fate come facevo io'. Ero il più squalificato d'Europa", ha commentato il presidente dell'Assoallenatori. Ulivieri ha inoltre ribadito che i risultati della Nazionale non dovrebbero condizionare le valutazioni sull'operato della Federazione. "Lo dicevo con Gravina e lo ripeto oggi: i risultati della Nazionale non possono influenzare la vita della federazione. Non si manda via un presidente se la squadra va male e al tempo stesso non bisogna dire che fa un buon lavoro solo perché arrivano le vittorie".

Ulivieri sul fondo di fine carriera: "Accuse che si reggono su cosa?"

Spazio anche alle contestazioni relative alla gestione del fondo di fine carriera, sul quale sono stati sollevati interrogativi riguardanti trasparenza, comunicazioni agli iscritti e costi di gestione. Nell'intervista vengono citati 185,6 milioni di euro dovuti agli iscritti e rendimenti degli investimenti pari a 3,2 milioni, dei quali circa la metà sarebbe stata assorbita dai costi. "Sono accuse che si reggono su cosa? Ho letto che non dovremmo dormire la notte. Vi garantisco che faccio dei gran bei sogni", ha risposto, senza entrare nel dettaglio dei dati contestati. Il presidente dell'AIAC ha inoltre negato di voler reprimere il dissenso interno all'associazione, richiamando le ragioni statutarie del commissariamento della struttura laziale e ricordando che la controversia è ancora oggetto di procedimenti giudiziari.

Ulivieri e il rapporto con Galliani: "Un vecchio socialista"

Non è mancato un passaggio sul rapporto personale e politico con Galliani, nonostante le differenti appartenenze dei due. "Sono stato anche in Fininvest a incontrare Galliani e mentre andavo mi dicevo 'come sono finito!'. Io lo saluto col pugno chiuso. E anche lui, pure se dice che deve stare un po' basso perché da lassù lo vede Berlusconi. Dice che è un vecchio socialista, gli credo".

Articoli correlati

Immagine news 1
Ulivieri punge Malagò: "Candidatura regolare ma la commissione non mi è piaciuta molto"
Immagine news 2
Ulivieri: "L'impronta di Palladino a Bologna è già chiara. E quei discorsi sono determinanti"
Immagine news 3
Due giudici non erano tesserati, annullata decisione Collegio di garanzia Aiac

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:34 Serie ATMW
TMWIn estate era un giocatore di Serie C, per gennaio ci pensa il Napoli: chi è Sow
Immagine news 2
09:30 Serie ATMW
TMWGuerra per la Federcalcio: cronaca semiseria di una commedia all’italiana
Immagine news 3
09:23 Serie ATMW
TMWFebbre Ronaldinho, la vigilia del gran ritorno: gli occhi del mondo su Ravenna-Forlì
Immagine news 4
09:12 Serie ATMW
TMWLa Premier League chiama Isaksen: Brentford pronto all'offerta. Ma può restare e rinnovare
Immagine news 5
09:10 Serie ATMW
TMWNapoli, se esce anche Lang occhio a un esterno offensivo: le ipotesi
Immagine news 6
09:08 Serie ATMW
TMWGli allenatori italiani fanno scuola anche in nazionale: tutti i CT in giro per il mondo
Immagine news 7
09:02 Serie ATMW
TMWNiente Messi? La Bombonera resta semivuota per Argentina-Uruguay, le immagini
Immagine news 8
09:00 Serie A
Italia, Pio Esposito sulle orme di Gigi Riva: 9 gol in 14 partite. Alla sua età meglio solo Meazza
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Pio esiste, non è De Bruyne il problema del Napoli, che strana l'Italia senza Juve: le cinque indicazioni della sosta per la Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Febbre Ronaldinho, la vigilia del gran ritorno: gli occhi del mondo su Ravenna-Forlì
Immagine top news n.1 La Premier League chiama Isaksen: Brentford pronto all'offerta. Ma può restare e rinnovare
Immagine top news n.2 Cardinale fa sognare il Milan: "Sul mercato come le big di Premier. Non venderò mai il club"
Immagine top news n.3 Modesto e Melissano: "Insieme per il Genoa. Con De Rossi volontà di lavorare insieme a lungo"
Immagine top news n.4 Carnevali e Spalletti, idea Scamacca per l’attacco della Juventus
Immagine top news n.5 Pochettino torna in Premier League: lacrime per l'addio agli USA ma "offerta irrinunciabile"
Immagine top news n.6 Galliani rinuncia al ricorso, su Malagò decide il segretario generale: FIGC, parte la corsa
Immagine top news n.7 Ronaldinho sbarca in Italia, lo attende il Ravenna. "Voglio scrivere una pagina di storia"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Immagine news Serie A n.2 Davide Frattesi rimpianto Inter? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Bologna, Palladino uno che fa gruppo. Potrebbe ambire a una big"
Serie A
Immagine box news Serie A In estate era un giocatore di Serie C, per gennaio ci pensa il Napoli: chi è Sow
Immagine box news Serie A Guerra per la Federcalcio: cronaca semiseria di una commedia all’italiana
Immagine box news Serie A Febbre Ronaldinho, la vigilia del gran ritorno: gli occhi del mondo su Ravenna-Forlì
Immagine box news Serie A La Premier League chiama Isaksen: Brentford pronto all'offerta. Ma può restare e rinnovare
Immagine box news Serie A Napoli, se esce anche Lang occhio a un esterno offensivo: le ipotesi
Immagine box news Serie A Gli allenatori italiani fanno scuola anche in nazionale: tutti i CT in giro per il mondo
Serie B
Immagine box news Serie B Frabotta: "Cesena è il posto giusto. Nella Juventus di CR7 ho imparato l'equilibrio"
Immagine box news Serie B Baroni e il suo Verona: "C'erano scorie al mio arrivo, ma io e Sogliano non ci spaventiamo"
Immagine box news Serie B Palermo, Peda: “Concentrati su noi stessi. Non pensiamo agli altri”
Immagine box news Serie B Arezzo, De Col torna ad allenarsi in gruppo ma resta fuori lista: futuro al mercato
Immagine box news Serie B Palermo, Pohjanpalo svela lo spogliatoio: "Palumbo dj... ma mette musica di merda"
Immagine box news Serie B Matteo Ardemagni dice addio al calcio: "Il sogno di un bambino diventato realtà"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 14ª giornata: dieci match in programma. Occhi puntati sul derby Bari-Foggia
Immagine box news Serie C Arzignano, Di Donato: "Con l'Alcione vogliamo tornare a vincere. Non dobbiamo porci limiti"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, Aglietti: "Con la Pianese dobbiamo vincere. Serve gente pronta a sputare sangue"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano su Repole: "Comprovate capacità di costruire e far crescere le organizzazioni"
Immagine box news Serie C Catania, Longo: "Salerno non è l'ultima spiaggia. Serve più del 100%"
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli carica il derby contro il Foggia: "Serve la giusta tensione, pensiamo a noi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 novembre 2010, il primo derby di Ibra da milanista. Con rigore vittoria annesso
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati