Ulivieri punge Malagò: "Candidatura regolare ma la commissione non mi è piaciuta molto"

Ospite a Rai Radio 1, il presidente dell'AIAC Roberto Ulivieri torna a parlare della candidatura di Adriano Galliani, che concorrerà con Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC alle elezioni federali in programma il prossimo 16 dicembre: "Abbiamo deciso, insieme all’associazione calciatori, di candidare Galliani alla Federcalcio. Galliani simbolo del berlusconismo nel calcio? No, è uno che ha una storia tutta di calcio, lo abbiamo scelto perché garantiva conoscenza calcistica”.

Parlando della regolarità della candidatura di Malagò, Ulivieri ha poi aggiunto: "Secondo me sì ma non siamo noi a doverlo dire. Malagò ha voluto fare una commissione per verificare. Insomma, a me tutte queste robe non è che mi piacciono tanto, dietro a queste ci sono tante cose che mi fanno pensare male. Cosa intendo? Non lo posso dire sennò mi denunciano e non voglio prendere una denuncia".