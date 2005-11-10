Ulivieri pazzo di Mastantuono: "È tanta roba. Ha qualità da campione che ha già mostrato"

Per analizzare il momento della Fiorentina, ai microfoni de La Nazione è intervenuto il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri. Queste le sue parole: "Credo che Grosso fosse stata la scelta giusta. Poi le cose sono andate diversamente, mi è dispiaciuto per lui. Richiamare Vanoli a quel punto è stata la mossa migliore. L’anno prima aveva lavorato bene, portato a casa il risultato e che aveva saputo costruire qualcosa. Paolo era una garanzia sulla quale è stato giusto tornare a puntare".

Ora la Fiorentina la convince?

"La squadra gioca bene a tratti. Produce momenti di buon gioco. Momenti, appunto, quindi c’è ancora da lavorare. Il problema? I numeri parlano chiaro e dicono che la Fiorentina prende troppi gol. Quindi, di sicuro c’è una grossa difficoltà nella fase difensiva. Ma ce n’è anche uno piuttosto evidente e da non sottovalutare e trascurare nell’atteggiamento del gruppo quando la Fiorentina è nella fase del non possesso palla. In questo gruppo non ci sono centrocampisti con caratteristiche di incontrista e questo porta sempre a una sofferenza importante nella fase difensiva".

Chi l'ha colpita di più?

"Mastantuono è tanta roba. Ha qualità da campione e lo ha già fatto vedere. Anche Njie è forte, 'strappa' il gioco e le partite. Nell’uno contro uno riesce a creare spesso una superiorità".

Sui momenti di De Gea e Fagioli cosa pensa?

"De Gea è uno con esperienza e forza psicologica. Resta un big, questi momenti possono capitare. Fagioli lo conosco e per me è un grande, ma grande, giocatore. Il suo rendimento rientra in quello che è poi il rendimento di tutta la squadra, ovvero, come dicevo prima, la Fiorentina fa buone cose ma ancora a sprazzi. E poi, ricordiamocelo, Fagioli è uno della Nazionale, uno capace di fare un ruolo nella Fiorentina, e anche un altro in azzurro. Lui, in viola, o gioca o entra, quindi è un punto di riferimento".