Un altro americano in Serie A, Cremaschi: "Felice dell'esordio, grande sforzo di squadra"

Benjamin Cremaschi è solo l'ultimo americano ad esordire in Serie A. Il centrocampista è arrivato sul gong dell'ultima sessione di calciomercato estiva, andando a completare il reparto mediano del Parma e dopo le prime convocazioni, è stato chiamato dalla propria rappresentativa per giocare i Mondiali U20, competizione che lo ha visto brillare come uno dei giovani più interessanti, ritardando però l'esordio con i gialloblu.

Rientrato a Collecchio, l'ex Inter Miami ha lavorato duramente, meritandosi dunque la prima occasione concessagli da Carlos Cuesta. Cremaschi ha giocato solo 13 minuti, sostituendo Adrian Bernabè, cercando di portare la sua qualità palla al piede e la sua capacità di inserimento per cercare di recuperare lo svantaggio maturato dai suoi compagni.

L'americano ha poi festeggiato l'esordio in Serie A questa mattina sul proprio account ufficiale Instagram, aggiungendo la seguente descrizione: "Sono molto contento dell’esordio in Serie A. È stato un grande sforzo da parte della squadra, Forza Parma!".