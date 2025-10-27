Cremaschi: "È un grande cambiamento passare da Miami a Parma, ma mi piace"

Il centrocampista del Parma Benjamin Cremaschi ha rilasciato un’intervista al sito della FIFA dopo aver ricevuto la Scarpa d’Oro del Mondiale Under 20, come miglior goleador del torneo: “Vincere un trofeo come questo significa molto per me. È il risultato del duro lavoro e degli sforzi che ho fatto per migliorare e dare il meglio per la squadra. Vincere il trofeo è importantissimo, ma nulla sarebbe stato possibile senza le persone che mi circondano: i miei compagni di squadra, gli allenatori, la mia famiglia e i miei amici. È un grande risultato di squadra e sono felice di aver vinto a livello personale”.

Il fatto di essere solo il secondo americano a vincere il trofeo e il primo dopo Eddie Johnson nel 2003 ha un significato particolare?

"È bello che un giocatore americano vinca qualcosa a livello internazionale. Essere il secondo è un risultato enorme per me e per il mio Paese e speriamo che ce ne siano molti altri in futuro".

Il tuo nome sarà per sempre accanto a Lionel Messi, Erling Haaland e Sergio Aguero. Come ti fa sentire?

"Ovviamente mi fa piacere, ma ho ancora molta strada da fare prima di potermi paragonare a giocatori del loro calibro. È bello vincere qualcosa che hanno vinto anche loro. Spero di poter condividere molti altri trofei con loro in futuro. È emozionante vedere il mio nome lassù".

Sei considerato più un regista che un goleador: hai vinto molti premi come miglior marcatore nella tua carriera?

"Non più da quando ero piccolo, probabilmente quando avevo dieci anni. Non ricordo il torneo, è stato tanto tempo fa. Il mio gioco è quello di un regista, ma mi piace molto entrare in area e creare occasioni per me stesso e, se non per me, allora per gli altri. Il mio gioco prevede un'intensa attività intorno all’area ed è così che ho segnato questi cinque gol in questo Mondiale".

Come valuta le prestazioni degli Stati Uniti nel torneo?

"È stato un po' straziante perché pensavamo di poter arrivare più lontano. Sentivamo di avere la squadra giusta per farlo, sentivamo di essere dominanti nei quarti di finale. Ma è un gioco di momenti e penso che il Marocco in Coppa del Mondo abbia saputo sfruttare esattamente quei momenti, lo ha dimostrato in ogni singola partita ed è per questo che ha vinto. Noi sentivamo che avremmo potuto fare meglio e che meritavamo di più, quindi ci dispiace, ma siamo anche contenti delle nostre prestazioni. Non credo che molti pensassero che gli Stati Uniti avrebbero giocato in quel modo, che avrebbero dominato contro grandi squadre come Francia e Italia. Quindi la nostra prestazione ha aperto gli occhi a molte persone. Speriamo che gli Under 17 possano fare lo stesso e che questo si rifletta anche nella Nazionale maggiore".

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi a livello internazionale? Stai pensando ai Mondiali FIFA 2026?

"Penso che sarà difficile giocare ai Mondiali FIFA 2026, ma è un mio sogno, è un mio obiettivo. Credo che se lavorerrò sodo, se avrò un'opportunità al Parma e la sfrutterò, tutto sarà possibile. Quindi mi impegnerò al massimo e qualunque cosa mi riservi il futuro, voglio esserne parte, che si tratti dei Mondiali o delle Olimpiadi del 2028. In questo momento penso solo a migliorare ogni giorno per cogliere quelle opportunità in futuro".

Come ti trovi a Parma finora e cosa speri di ottenere con la squadra in questa stagione?

"Molto bene. Le persone qui sono fantastiche: i compagni di squadra, lo staff tecnico, tutti quelli che gravitano attorno al club sono stati davvero fantastici con me e mi hanno accolto molto bene. Mi sono ambientato bene in città. Ho trovato casa e mi trovo molto bene. È un grande cambiamento passare da Miami a Parma, ma mi piace questo cambiamento sia a livello professionale che personale. Penso che mi farà molto bene, quindi sono felicissimo qui. Non poteva andare meglio".