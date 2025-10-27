Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremaschi: "È un grande cambiamento passare da Miami a Parma, ma mi piace"

Cremaschi: "È un grande cambiamento passare da Miami a Parma, ma mi piace"TUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 22:08Serie A
Simone Lorini

Il centrocampista del Parma Benjamin Cremaschi ha rilasciato un’intervista al sito della FIFA dopo aver ricevuto la Scarpa d’Oro del Mondiale Under 20, come miglior goleador del torneo: “Vincere un trofeo come questo significa molto per me. È il risultato del duro lavoro e degli sforzi che ho fatto per migliorare e dare il meglio per la squadra. Vincere il trofeo è importantissimo, ma nulla sarebbe stato possibile senza le persone che mi circondano: i miei compagni di squadra, gli allenatori, la mia famiglia e i miei amici. È un grande risultato di squadra e sono felice di aver vinto a livello personale”.

Il fatto di essere solo il secondo americano a vincere il trofeo e il primo dopo Eddie Johnson nel 2003 ha un significato particolare?
"È bello che un giocatore americano vinca qualcosa a livello internazionale. Essere il secondo è un risultato enorme per me e per il mio Paese e speriamo che ce ne siano molti altri in futuro".

Il tuo nome sarà per sempre accanto a Lionel Messi, Erling Haaland e Sergio Aguero. Come ti fa sentire?
"Ovviamente mi fa piacere, ma ho ancora molta strada da fare prima di potermi paragonare a giocatori del loro calibro. È bello vincere qualcosa che hanno vinto anche loro. Spero di poter condividere molti altri trofei con loro in futuro. È emozionante vedere il mio nome lassù".

Sei considerato più un regista che un goleador: hai vinto molti premi come miglior marcatore nella tua carriera?
"Non più da quando ero piccolo, probabilmente quando avevo dieci anni. Non ricordo il torneo, è stato tanto tempo fa. Il mio gioco è quello di un regista, ma mi piace molto entrare in area e creare occasioni per me stesso e, se non per me, allora per gli altri. Il mio gioco prevede un'intensa attività intorno all’area ed è così che ho segnato questi cinque gol in questo Mondiale".

Come valuta le prestazioni degli Stati Uniti nel torneo?
"È stato un po' straziante perché pensavamo di poter arrivare più lontano. Sentivamo di avere la squadra giusta per farlo, sentivamo di essere dominanti nei quarti di finale. Ma è un gioco di momenti e penso che il Marocco in Coppa del Mondo abbia saputo sfruttare esattamente quei momenti, lo ha dimostrato in ogni singola partita ed è per questo che ha vinto. Noi sentivamo che avremmo potuto fare meglio e che meritavamo di più, quindi ci dispiace, ma siamo anche contenti delle nostre prestazioni. Non credo che molti pensassero che gli Stati Uniti avrebbero giocato in quel modo, che avrebbero dominato contro grandi squadre come Francia e Italia. Quindi la nostra prestazione ha aperto gli occhi a molte persone. Speriamo che gli Under 17 possano fare lo stesso e che questo si rifletta anche nella Nazionale maggiore".

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi a livello internazionale? Stai pensando ai Mondiali FIFA 2026?
"Penso che sarà difficile giocare ai Mondiali FIFA 2026, ma è un mio sogno, è un mio obiettivo. Credo che se lavorerrò sodo, se avrò un'opportunità al Parma e la sfrutterò, tutto sarà possibile. Quindi mi impegnerò al massimo e qualunque cosa mi riservi il futuro, voglio esserne parte, che si tratti dei Mondiali o delle Olimpiadi del 2028. In questo momento penso solo a migliorare ogni giorno per cogliere quelle opportunità in futuro".

Come ti trovi a Parma finora e cosa speri di ottenere con la squadra in questa stagione?
"Molto bene. Le persone qui sono fantastiche: i compagni di squadra, lo staff tecnico, tutti quelli che gravitano attorno al club sono stati davvero fantastici con me e mi hanno accolto molto bene. Mi sono ambientato bene in città. Ho trovato casa e mi trovo molto bene. È un grande cambiamento passare da Miami a Parma, ma mi piace questo cambiamento sia a livello professionale che personale. Penso che mi farà molto bene, quindi sono felicissimo qui. Non poteva andare meglio".

Articoli correlati
Mondiale Under 20, a Maamma il Pallone d'Oro. Cremaschi si aggiudica la Scarpa d'Oro... Mondiale Under 20, a Maamma il Pallone d'Oro. Cremaschi si aggiudica la Scarpa d'Oro
Parma, Cuesta: "Per Cremaschi il Mondiale è stato importante. Ci può dare una mano"... Parma, Cuesta: "Per Cremaschi il Mondiale è stato importante. Ci può dare una mano"
Come sono andati i giocatori del Parma nella sosta: Cremaschi sgambetta gli azzurrini... Come sono andati i giocatori del Parma nella sosta: Cremaschi sgambetta gli azzurrini
Altre notizie Serie A
Udinese, la Curva Nord non prenderà parte alla trasferta di Torino: il comunicato... Udinese, la Curva Nord non prenderà parte alla trasferta di Torino: il comunicato
Juventus, Bremer saluta Tudor: "Grazie di tutto mister, in bocca al lupo per il futuro"... Juventus, Bremer saluta Tudor: "Grazie di tutto mister, in bocca al lupo per il futuro"
Tudor esonerato dalla Juventus, Yildiz: "Grazie di tutto, mister. Ti auguro il meglio... Tudor esonerato dalla Juventus, Yildiz: "Grazie di tutto, mister. Ti auguro il meglio per il futuro"
Como, Diao: “Quando sei fuori è difficile, ora sono tornato con più entusiasmo che... Como, Diao: “Quando sei fuori è difficile, ora sono tornato con più entusiasmo che mai"
Milan, Cardinale: "Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A nell'ultimo... Milan, Cardinale: "Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A nell'ultimo mercato"
Genoa, revoca della carica a Zangrillo. Sucu: "Un board deve funzionare collettivamente"... TMWGenoa, revoca della carica a Zangrillo. Sucu: "Un board deve funzionare collettivamente"
Piccinini: "La finale di Champions tra Juve e Milan il momento più stressante della... Piccinini: "La finale di Champions tra Juve e Milan il momento più stressante della mia carriera"
Amoruso: “Juventus non all’altezza, poche colpe di Tudor” Esclusiva TMWAmoruso: “Juventus non all’altezza, poche colpe di Tudor”
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
4 Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
5 Panchina Juventus: il preferito è Luciano Spalletti. Il club vuole un contratto fino a fine stagione
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, entra nel vivo la trattativa con Spalletti: possibile incontro nelle prossime ore
Immagine top news n.1 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine top news n.2 Panchina Juventus: Spalletti resta nome caldo ma serve trattare. Il punto
Immagine top news n.3 Tudor è stato esonerato dalla Juventus, il comunicato. Con l'Udinese allena Brambilla
Immagine top news n.4 Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."
Immagine top news n.5 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
Immagine top news n.6 La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese
Immagine top news n.7 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.2 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.3 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari: "Perugia, serve una vittoria per ridare morale a una piazza depressa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roberto Tricella: "Juve, andrei su Palladino. Inter, Lautaro deve darsi una regolata"
Immagine news Altre Notizie n.3 Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, la Curva Nord non prenderà parte alla trasferta di Torino: il comunicato
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Bremer saluta Tudor: "Grazie di tutto mister, in bocca al lupo per il futuro"
Immagine news Serie A n.3 Tudor esonerato dalla Juventus, Yildiz: "Grazie di tutto, mister. Ti auguro il meglio per il futuro"
Immagine news Serie A n.4 Como, Diao: “Quando sei fuori è difficile, ora sono tornato con più entusiasmo che mai"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Cardinale: "Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A nell'ultimo mercato"
Immagine news Serie A n.6 Genoa, revoca della carica a Zangrillo. Sucu: "Un board deve funzionare collettivamente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie sono chiare"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi su Magnani: "In una delle prossime 2 gare giocherà sicuramente"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sopralluogo dei tecnici comunali al Partenio dopo le scosse di terremoto. La situazione
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Avellino, i convocati di Vivarini: ancora out Merola, ma torna Cangiano
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Monza, i convocati di Bianco: Petagna ancora out. Ci sono Brorsson e Galazzi
Immagine news Serie B n.6 Dionisi: "Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare la guardia"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gagno: "In vetta c'è più pressione, ma è questo il bello. Gallo è un vincente"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati dei posticipi: prima vittoria per il Perugia. Inter U23 ko col Cittadella
Immagine news Serie C n.4 Picerno, tegola a centrocampo: rottura del crociato e distrazione del collaterale per Maselli
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Ferrero contro Liverani: "La squadra è forte, ma gioca con paura. E non deve"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, smentito Campolattano: "Club in vendita. Ma nessun contatto con questo gruppo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
Immagine news Calcio femminile n.4 FIFPRO Women's World 11: ecco le 26 finaliste. Niente Italia, dominano Inghilterra e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Oliviero: "Sempre ammirato il Brasile per le sue qualità. Di Lorenzo un esempio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Viviamo un momento magico. Col Brasile gara intensa e fisica"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?