Thanksgiving day, Cremaschi: "Non ho ancora trovato molto di americano a Parma"

Con una veloce intervista su Instagram, il centrocampista del Parma Benjamin Cremaschi ha parlato ai tifosi della tradizione statunitense del Giorno del Ringraziamento. Il , festa diffusa nel continente nordamericano, cade quest’anno proprio oggi, e Cremaschi ci ha tenuto anche a fare gli auguri a tutti i tifosi in questa speciale occasione. Questo quanto sintetizzato da ParmaLive.com:

“Ciao a tutti, sono Benjamin Cremaschi e vi do il benvenuto al mio Giorno del Ringraziamento. In questa festività, in America trascorriamo solitamente il tempo con i nostri familiari, sentendoci grati per i momenti speciali che condividiamo con loro. L’idea è quella di ringraziare per ciò che la vita ti ha dato. Si tratta di un giorno speciale dedicato alla gratitudine per ciò che si ha. Essere lontano da casa è un nuovo modo per festeggiarlo, ma per fortuna i miei genitori sono qui con me e quindi trascorreremo una bella serata cenando insieme.

Ciò che mi mancherà di più sarà sicuramente trascorrerlo con la mia famiglia e i miei amici. Di solito ci troviamo tutti insieme a festeggiarlo, ed è un peccato non poter condividere questi momenti speciali con tutti loro. Non ho ancora trovato molto di americano a Parma (ride, ndr), ma spero di riuscirci presto. Di solito mangiamo il tacchino al Ringraziamento, ma ognuno porta qualcosa e contribuisce così che tutti possono provare un po’ di tutto. Auguro a tutti i tifosi statunitensi e non un felice giorno del Ringraziamento!”