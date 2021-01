Un colpo last minute o Kulusevski? Prosegue il countdown per la punta Juventus

La Juventus continua a riflettere sull'opportunità di acquistare o meno una quarta punta. Per Gianluca Scamacca del Sassuolo, ora in prestito al Genoa, non stanno arrivando accelerate: i neroverdi però chiedono cash pesante per farlo partire, ovvero 22 milioni come obbligo di riscatto. La Juventus propone soltanto il diritto e la formula è la distanza maggiore per il giocatore. Le alternative si stanno bloccando: Fernando Llorente è andato all'Udinese e il Chelsea non vuole liberare Olivier Giroud, nonostante vada in scadenza. Graziano Pellè, ora svincolato, è in stand-by e corteggiato dai milioni degli Emirati Arabi Uniti. E per Edin Dzeko i 7 milioni di ingaggio sono troppi e la Roma non accetta scambi come Federico Bernardeschi o Sami Khedira. Sicché tra le ipotesi c'è anche quella di considerare Dejan Kulusevski come uomo del pacchetto avanzato senza investire sul mercato per obiettivi sui quali non c'è reale fiducia.