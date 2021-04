Un documento non pubblicato nascosto nel sito della Superlega e svelato dal Guardian

All'interno del nuovo sito della Superleague c'era un documento non pubblicato ma rintracciato con pochi passaggi col codice dal Guardian. E lì dentro, spiega il giornale inglese, ci sono le giustificazioni per la scissione: "offriremo un sistema sostenibile e competitivo per tutta la piramide calcistica", provvedendo a pagamenti di solidarietà tripli per i club piccoli rispetto a quelli attuali.

Una scissione inevitabile. 5 miliardi di perdite in euro per i top club col Covid, nel documento si spiega che "per decadi, giocatori e fan hanno trasformato il calcio in qualcosa pià di un gioco ma adesso il gioco che amiamo è davanti a una sfida. Le competizioni hanno fallito nell'incontrare l'attenzione e i bisogni dei tifosi e delle nuove generazioni che adesso hanno nuovi mezzi e metodi per divertirsi che dieci anni fa non c'erano".

Quattro i principi principali, guida della Superlega, come l'attenzione ai bisogni dei tifosi, alle leghe domestiche, alla solidarietà e sostenibilità e al cambiamento.