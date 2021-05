"Un grande Chelsea, non ho parole". Rivedi Mount dopo la vittoria sul Real Madrid

Protagonista della semifinale vinta contro il Real con il gol del due a zero, Mason Mount ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Raggiungere la finale di Champions? Non riesco a metterlo in parole, quella di stasera è stata una grande prestazione. È stata durissima, conoscevamo l'avversario, ma siamo stati eccezionali e probabilmente avremmo dovuto segnare cinque gol. L'importante è aver vinto, ma non è finita: c'è ancora una partita da vincere".

Rivedi il video con le parole di Mount!