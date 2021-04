Un grande Real contro il Liverpool, ma Zidane fa il pompiere: "Non abbiamo vinto niente"

In conferenza stampa dopo il successo per 3-1 sul Liverpool, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha cercato di smorzare l’entusiasmo nonostante la grande prova di forza dei suoi: “Sono felice per Vinicius, sta facendo un lavoro fantastico durante la settimana e sappiamo tutto che tipo di giocatore è quando ha un po’ di spazio. I due gol col Liverpool gli daranno ancora più fiducia nelle sue giocate. Il risultato favorevole? Ancora non abbiamo vinto niente, niente è vicino. Posso dire solo che siamo vivi in due competizioni come la Liga e la Champions. Ora riposiamoci, da domani pensiamo al Clasico”.