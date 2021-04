Un rigore pesantissimo: Joao Pedro decisivo a Udine, il Cagliari torna a sperare davvero

Udinese-Cagliari 0-1: 55' Joao Pedro (rig.)

Vittoria di piramidale importanza in chiave salvezza per il Cagliari. La squadra di Semplici, dopo l'incredibile successo contro il Parma di sabato scorso, espugna la Dacia Arena grazie a un calcio di rigore trasformato da Joao Pedro a inizio ripresa.

Sono gli ospiti a fare la partita mentre i padroni di casa, orfani dello squalificato De Paul, fanno densità in mezzo al campo e cercano di subire il meno possibile, tentando qualche timida sortita offensiva. L'occasione migliore del primo tempo capita sui piedi di Leonardo Pavoletti dopo 5': l'attaccante in tap-in colpisce un clamoroso palo da due passi. Dall'altra parte è Pereyra a scuotere di tanto in tanto i bianconeri, con Stefano Okaka che lotta contro i centrali rossoblù senza un adeguato supporto dei compagni di squadra. Il match si scuote intorno al 35', quando sale in cattedra Radja Nainggolan: prima ci prova con una percussione centrale, ma il sinistro è strozzato e termina a lato; poi serve Joao Pedro, che si libera di un difensore e batte Musso. La rete, però, è annullata con il VAR a causa di un fallo precedente di Marin su Forestieri.

Il Var toglie, il VAR dà - Anche nella ripresa sono i sardi a farsi preferire per trame di gioco e personalità. L'Udinese mantiene il baricentro basso e si lascia attaccare, anche se non regge a lungo: Molina intercetta con il braccio largo un colpo di testa di Carboni e Guida, aiutato ancora una volta dal VAR, assegna il rigore al Cagliari. L'episodio stavolta premia Joao Pedro, implacabile dagli undici metri. Sbloccato finalmente il punteggio, gli ospiti provano ad amministrare ma rischiano di subire subito l'1-1: Nestorovski, appena entrato al posto di un impalpabile Forestieri, prova a piazzare nell'angolo lontano con un pregevole colpo di testa, ma pareggia solo il conto dei legni (traversa). Ancora più clamorosa l'occasione per il macedone al 70': Asamoah scivola al limite dell'area piccola, l'ex Palermo da cinque metri manda incredibilmente fuori.

Senza grandi idee, i friulani provano ad affidarsi al fisico e ai lanci dalla trequarti. Il Cagliari, con il passare dei minuti, si abbassa pericolosamente e Vicario salva sul neo-entrato Braaf con un ottimo riflesso. Il braccino può costare caro, ma gli ultimi assalti dell'Udinese non sortiscono gli effetti sperati. Secondo successo consecutivo per Nainggolan e soci, che ora tornano davvero in corsa per la salvezza.