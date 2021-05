Un trofeo ogni 24 partite e 66% di vittorie: gli incredibili numeri di Zidane alla guida del Real

Undici titoli in poco più di cinque stagioni e 263 partite totali alla guida del Real Madrid. Zinedine Zidane entra di diritto nella leggenda del club spagnolo. come lui nessuno mai, perché i suoi numeri sono assolutamente inarrivabili: il mitico Miguel Muñoz ha conquistato 14 trofei ma in 605 partite. Il francese ha perso solo 36 volte, vincendo in 174 occasioni e pareggiando 53 sfide. La percentuale di successi è del 66%, ed è scesa negli ultimi due anni, da quando cioè ha accettato di tornare dopo il primo addio. L'unico rimpianto per Zizou è la Copa del Rey, mai vinta nonostante non l'abbia mai snobbata.