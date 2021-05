Una delle poche certezze della Serie A: il Milan ha già confermato Stefano Pioli

Avanti con Stefano Pioli. Il Milan ha già tracciato la propria via, perché con l'allenatore ha un progetto e un percorso che vuol seguire. Una strada che non cambierà, al netto degli investimenti consequenziali agli incassi, se sarà o meno Champions League. Chiaro: dopo una stagione dove i rossoneri hanno toccato con mano il sogno Scudetto, andare in Europa League suonerebbe come una beffa, per non voler parlare di fallimento. Tant'è: con l'Atalanta è una gara spartiacque, dentro o fuori, il destino del Milan dipende dal Milan stesso ed è pure un esame di maturità per capire che strada prendere anche sul mercato estivo. Con Pioli alla guida, peraltro: una delle poche certezze in un'estate da valzer delle panchine più rumoroso che mai.