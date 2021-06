Una notte a Roma e oggi il ritorno a Coverciano: Europeo no stop, il programma azzurro

vedi letture

Un giorno di riposo a Roma perché come ha detto Roberto Mancini nella vigilia della gara poi vinta 1-0 contro il Galles, "serve che i ragazzi stacchino e pensino ad altro, a volte è importante anche non vedersi e farsi gli affari propri". Così sarà. E poi? Oggi alle 17:30 il treno di ritorno per Firenze, da domani la Nazionale riprenderà conferenze e lavoro sul campo di Coverciano per poi partire venerdì alla volta di Londra dove, il 26 giugno, ci sarà l'ottavo di finale contro una tra Austria e Ucraina.

Lunedì 21 giugno

Ore 17.30 - Partenza treno charter Roma-Firenze

Martedì 22 giugno

**Ore 14 - Incontro con i media (giocatori)

*Ore 18 - Allenamento (chiuso)

Mercoledì 23 giugno

**Ore 14 - Incontro con i media (giocatori)

*Ore 18 - Allenamento (chiuso)

Giovedì 24 giugno

**Ore 14 - Incontro con i media (giocatori)

*Ore 18 - Allenamento (chiuso)

Venerdì 25 giugno

Partenza per gli Ottavi di finale