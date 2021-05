Una notte da Doge. Bocalon realizza il sogno di riportare il Venezia in Serie A

Questa sera Riccardo Bocalon ha coronato il sogno di una vita. È infatti suo il sigillo definitivo sulla promozione in Serie A del Venezia, la squadra della sua città e del suo cuore, dove sta vivendo la terza esperienza di una carriera che lo ha visto girare tantissimo per l’Italia. Protagonista nel 2013 dellla promozione della Seconda Divisione con otto reti in 14 presenze e poi di un decimo posto con 17 reti in 29 presenze prima dell’addio. Nel gennaio 2019 il ritorno in Laguna dove resta un anno prima del prestito al Pordenone e il ritorno in questa stagione.

Un rapporto con la piazza non sempre idilliaco quello di Bocalon che, come spesso accade, non riusciva a essere profeta in patria e replicare quanto di buono aveva mostrato in Serie C. Fino a questa sera quando, da subentrato, ha segnato all’ultimo minuto il gol che ha cacciato una paura lunga oltre un’ora e messo il sigillo sulla promozione in Serie A. Una serata da vero Doge con la realizzazione di un sogno cullato fin da bambino.