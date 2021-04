"Valuteremo se mettere ancora Ronaldo in barriera". Rivedi Pirlo dopo Juve-Parma 3-1

"Ci siamo complicati la vita prendendo gol, ma avevamo rischiato anche su un calcio d'angolo... Poi però siamo stati bravi a tornare in partita, oggi era importante vincere per la classifica e per il morale dopo il ko di Bergamo. Avevamo bisogno di portare a casa i tre punti". Parole e pensieri di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ai microfoni di 'Sky' ha commentato la vittoria in rimonta contro il Parma.

Ronaldo in barriera?

"Sono cose che capitano, valuteremo nelle prossime partite cosa fare".

Cosa vi ha detto Agnelli?

"Ci ha spiegato cosa stava succedendo, ma l'obiettivo è tornare in Champions, arrivare tre le prime quattro. Ci ha dato tranquillità".