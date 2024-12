Van Basten, che elogio per Camarda: "Il Milan ha una pepita d'oro in mano"

vedi letture

Nel corso della sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Marco Van Basten ha parlato anche di due dei giocatori della rosa rossonera, dando un pensiero molto preciso soprattutto sul futuro e sulle possibilità del giovanissimo Francesco Camarda:

Camarda è il futuro del Milan?

"So che è molto giovane e ho visto un po’ delle sue azioni in prima squadra: il Milan ha una pepita d’oro in mano e mi auguro che possa aiutare il club a vincere".

A Leao mancano un po’ di continuità e qualche gol per entrare tra i top player mondiali?

"È bravo, salta spesso uno-due avversari in dribbling e ha spunti che non si vedono spesso. Leao è uno dal grande potenziale e sta a lui mostrarlo a pieno. Può crescere ancora tanto e fare meglio".

Quali sono i migliori attaccanti d’Europa in questo momento?

"Sono stato a Madrid recentemente e Mbappé e Vinicius sono davvero fortissimi. Anche Haaland è molto bravo".

Zirkzee avrebbe fatto meglio ad andare al Milan invece che allo United?

"Lui è un buon giocatore, ma è giovane e gli manca esperienza. Ha fatto una bella stagione al Bologna, ma con tutto il rispetto, il Bologna non è il Milan, l’Inter o lo United. Bisogna dargli tempo".