Vanheusden torna all'Inter: Inzaghi lo valuterà in ritiro, ma il belga potrebbe partire

vedi letture

L'Inter ha riabbracciato Zinho Vanheusden, rientrato in nerazzurro per 16 milioni di euro in virtù di un vecchio accordo con lo Standard Liegi, che l'aveva acquistato per 12. L'intenzione dei nerazzurri - secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport - è farlo valutare da Simone Inzaghi in ritiro, ma al momento, considerando che le caselle in difesa sono già tutto occupate, è più probabile che il club decida di lasciarlo partire. Verosimilmente in prestito (si è parlato di Sassuolo, ma al momento non c'è nulla di concreto), a meno che non si presenti un compratore che permetta di evitare una minusvalenza, ipotesi che nello scenario attuale appare quantomeno complicata.