"Vedevo ancora i fantasmi di Juve-Fiorentina". Rivedi Pirlo dopo il poker all'Udinese

"Vedevo ancora i fantasmi di Juve-Fiorentina". Pirlo dopo il poker all'Udinese

"Non siamo partiti benissimo, avevamo delle scorie dall'ultima gara giocata con la Fiorentina, eravamo un po' impauriti, non eravamo attenti su quello che dovevamo fare, poi una volta sbloccato il risultato siamo andati sempre meglio. Noi giochiamo per vincere, non vedo altro risultato: ci saranno tanti scontri diretti, poi noi è importante giocare e vincere partita dopo partita e poi fra tre mesi vedremo a che punto saremo", così Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, dopo la vittoria con l'Udinese.