Veloso e l'Hellas Verona avanti insieme: "Felice del rinnovo, ripagherò la fiducia sul campo!"

Miguel Veloso continuerà a essere la guida dell'Hellas Verona anche nella nuova stagione e con Di Francesco in panchina. Il portoghese ha firmato il rinnovo di contratto per un'altra stagione, dunque con scadenza nel 2022: "Sono molto felice per questo rinnovo e orgoglioso di continuare a far parte della famiglia gialloblù - sottolinea il centrocampista sui propri canali social - Ringrazio l'Hellas Verona per questa opportunità e per la fiducia che cercherò di ripagare, come sempre, sul campo!".