Veltroni su La Gazzetta dello Sport: "Mou è più di un tecnico, salto di qualità della Roma"

Fondo di Walter Veltroni, su La Gazzetta dello Sport, in merito all'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Di seguito un estratto: "Mourinho è già il Circo Massimo, per Roma. La città, salvo alcuni, è in festa. E a ragione. Mourinho è ciò di cui la Roma, e forse Roma, aveva bisogno. È un salto di qualità di credibilità e ambizione. È un segno di fiducia nel futuro della squadra e della società. È un dire, non con le parole, che si sta facendo sul serio. Mourinho ci metterà poco a diventare romano e a far innamorare una città a cui piacciono guide sicure e competenti. E a cui piacciono le persone di carattere. E poi, un contratto triennale allo Special One è un segno di stabilità. Quando ero sindaco avevo l’abitudine di ricevere gli allenatori delle squadre della capitale.Un anno, per la Roma, ne vidi quattro. Mourinho arriva per stare, non per passare. Credo che l’Italia gli assomigli, caratterialmente, assai più dell’Inghilterra. E forse persino il calcio che insegna è più naturale qui. A Roma si divertirà".