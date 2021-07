Venezia, Comincia il ritiro di San Vito di Cadore. Zanetti "Lavorare duramente per ottenere la salvezza"

Il Venezia del presidente Niederauer sta creando un solido progetto per consolidare la società non solo dal punto di vista imprenditoriale, dove l’obiettivo di quest’anno sarà quello di rafforzare il brand a livello globale attraendo nuovi tifosi, ma anche possibili partner o sponsor che possano aiutare il club a puntare sempre più in alto. Il club lagunare ha già le idee chiare per la prossima stagione sportiva, l’obiettivo sarà quello di provare ad ottenere una salvezza che sarebbe l’ennesima impresa dopo la storica promozione in Serie A ottenuta nella scorsa stagione. Infatti sia la dirigenza che l’allenatore stanno lavorando duramente per scoprire nuovi acquisti che possano essere funzionali al progetto della società, intanto nella scorsa settimana è arrivato il rinnovo di Cristian Molinaro che ha rinnovato con il club arancioneroverde fino al 2024. La squadra si è radunata la scorsa settimana nel centro sportivo Taliercio di Mestre e nello scorso fine settimana tutti i giocatori sono stati sottoposti alle visite mediche prima della partenza verso il ritiro di San Vito di Cadore, dove il Venezia si allenerà dal 12 al 25 luglio 2021.

Domenica 11 luglio, alla vigilia della partenza per il ritiro estivo mister Zanetti, in conferenza stampa ha voluto introdurre la prossima stagione. Spiegando come dopo la promozione sia riuscito a ricaricare le energie, dopo una stagione come quella appena passata che è stata provante sia dal punto di vista fisico che mentale, a causa dei numerosi impegni ravvicinati che fra le ultime giornate di campionato e i playoff la squadra ha dovuto affrontare.

Il mister ha poi proseguito parlando di come sia in continuo contatto con i suoi ragazzi e ci ha confermato che loro non hanno mai smesso di lavorare individualmente e di come siano già carichi ed entusiasti per questa nuova sfida. Per quanto riguarda il mercato si è detto fiducioso e contento dei nuovi arrivati Heymans, Schnegg, Ebuehi e Peretz, dal quale si aspetta molto e spera di poterli integrare al meglio nel suo stile di gioco così da poterli utilizzare fin dal primo turno di campionato che si disputerà domenica 22 agosto. Il mister ha ribadito come il fattore stadio sia di grande importanza e si dice sicuro che i tifosi arancioneroverdi saranno pronti e ancor più caldi nel sostenere la squadra dopo il sogno realizzato con la promozione della scorsa stagione. Un altro tassello fondamentale che il mister ha citato è quello della tournée olandese, che impegnerà i leoni dal 28 luglio al 6 agosto dove affronteranno FC Utrecht, FC Twente, FC Groningen, squadre di sere A olandese. Paolo Zanetti ha detto di essere molto soddisfatto e ritiene che questa tournée gli sarà fondamentale per capire se la squadra avrà ancora bisogno di qualche ritocco o se invece il lavoro fin li svolto sarà stato sufficiente per avere una rosa competitiva e pronta a lottare per la permanenza in Serie A.