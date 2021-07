Venezia, dal 28 luglio squadra in Olanda: la tournèe prevede anche tre amichevoli

Dopo due settimane di preparazione a San Vito di Cadore, il Venezia, informa il sito ufficiale del club arancioneroverde, volerà in Olanda dal 28 luglio al 6 agosto per una tournée internazionale che prevede 3 match amichevoli in vista dei primi impegni ufficiali. Il quartier generale nei Paesi Bassi del club arancioneroverde sarà a Wageningen dove i ragazzi guidati da mister Zanetti soggiorneranno e si alleneranno nel Centro Sportivo del Fletcher Wellness Hotel.

Il primo impegno in calendario è contro l’FC Utrecht, sabato 31 luglio al Galgenwaard Stadion con fischio d’inizio alle ore 16.00. La partita si disputerà a porte chiuse. Tre giorni più tardi, martedì 3 agosto alle ore 16.00, gli arancioneroverdi affronteranno il FC Twente al De Grolsch Veste di Enschede. La partita si disputerà a porte chiuse. Il terzo ed ultimo match in terra olandese si giocherà venerdì 6 agosto alle 18.30 contro il FC Groningen presso l’Euroborg di Groninga.

Al termine dell’ultima amichevole, la squadra farà il suo rientro in Italia per terminare la propria preparazione estiva.